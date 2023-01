Frankfurt am Main (SID) - Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat auf der Pokljuka einen ordentlichen Start ins Jahr der Heim-WM hingelegt. Die 34-Jährige kam im Sprint über 7,5 Kilometer dank einer überragenden Laufleistung auf Rang sechs, am Schießstand offenbarte sie mit zwei Fehlern Schwächen. Auf die fehlerfreie schwedische Siegerin Elvira Öberg fehlten letztlich 36,3 Sekunden.

"Es war ein Fehler zu viel fürs Podium", sagte Herrmann-Wick im ZDF: "Aber die schnellste Laufzeit ist richtig cool. Ich habe es mir gut eingeteilt, habe mich gut gefühlt." Das Podest komplettierten die Gesamtweltcupführende Julia Simon (0 Strafrunden/+6,9 Sekunden) aus Frankreich und die Italienerin Dorothea Wierer (0/+18,7).

Die anderen deutschen Skijägerinnen konnten auf der slowenischen Hochebene nicht mithalten. Vanessa Voigt (0/+1:15,1) und Anna Weidel (0/+1:24,2) kamen nicht unter die besten 20, Sophia Schneider (4/+2:34,3) verfehlte gar die Punkteränge. Hoffnungsträgerin Franziska Preuß hatte die Reise nach Slowenien wegen eines hartnäckigen Infekts gar nicht angetreten. Auch Vanessa Hinz musste ihre angedachte Rückkehr in den Weltcup wegen "Symptomen im Bereich der oberen Atemwege" wenige Stunden vor dem Start verschieben.

Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland (1/+59,9) lief bei ihrem Saisondebüt nach diversen Krankheiten knapp an den Top 15 vorbei. Nach der Verfolgung stehen zum Abschluss des Weltcupwochenendes am Sonntag noch das Single Mixed (11.45 Uhr) und die Mixed Staffel (14.25 Uhr/alles ZDF und Eurosport) an.