Antholz (SID) - Der zweimalige Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) fühlt sich gut gerüstet für seinen ersten Einsatz bei der Biathlon-WM in Antholz. "Ich bin fit, ich bin auch bereit. Ich denke, meine Form ist völlig ausreichend und gut genug für eine Single-Mixed-Staffel", sagte der 31-Jährige vor dem Rennen am Donnerstag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport), das er zusammen mit Franziska Preuß (Haag) bestreiten wird.

Lesser war trotz nur zur Hälfte erfüllter WM-Norm als Ersatzmann für die Titelkämpfe nominiert worden. Zuletzt hatte er im zweitklassigen IBU-Cup im italienischen Martell an seiner Form gefeilt und ansprechende Ergebnisse erzielt, am Sonntag war er zum WM-Team gestoßen. In den vergangenen Jahren hatte Lesser oft den männlichen Part in der Zweier-Staffel gegeben.

Das Feld der Medaillenanwärter ist in der Single-Mixed-Staffel besonders groß, da viele Nationen über eine gute Frau und einen guten Mann verfügen. "Ich glaube, Erwartungen braucht man hier keine mehr zu haben, weil die letzten Single-Mixed-Staffeln gezeigt haben: Egal, was man sich vorher ausgerechnet hat - nichts tritt ein", sagte Lesser deshalb, ergänzte jedoch: "Wenn es um eine Medaille zu kämpfen geht, werden wir das auch tun."

Auch Bundestrainer Mark Kirchner rechnet mit einem völlig offenen Rennen. "Natürlich ist es sehr eng", sagte er: "Du kannst Erster werden, du kannst Zwölfter werden, da liegt nicht viel dazwischen. Es wird ein harter Fight." Bei der WM-Premiere der jungen Disziplin im Vorjahr in Östersund hatte Lesser an der Seite von Denise Herrmann (Oberwiesenthal) den vierten Platz belegt.