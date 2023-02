Oberhof (SID) - Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick erhält im Single Mixed der Biathlon-WM in Oberhof eine Pause. Stattdessen treten Shootingstar Sophia Schneider und Philipp Nawrath am Donnerstag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) für den Deutschen Skiverband (DSV) an. Herrmann-Wick hatte am Rennsteig bislang alle vier Rennen bestritten und dabei neben Sprint-Gold auch Silber in der Verfolgung gewonnen.

Bereits vor der finalen Entscheidung der Trainer hatte sie sich offen für etwas Ruhe gezeigt. "Es ist ein WM-Rennen", sagte die 34-Jährige: "Aber das Programm ist schon ziemlich heftig und die Bedingungen verlangen alles ab. Da muss man schon sehen, weil die Highlights am Wochenende sind." Bei den bisherigen drei Auflagen des jüngsten WM-Wettbewerbs gewann Deutschland eine Medaille. Erik Lesser und Franziska Preuß holten 2020 in Antholz Silber.