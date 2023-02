Oberhof (SID) - Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö plant trotz seiner läuferischen Überlegenheit keinen Abstecher zum Skilanglauf. "Nein, ich habe kein Interesse, bei den Langläufern zu starten", antwortete der Norweger auf eine entsprechende Frage nach seinem vierten Gold-Coup in Oberhof. Unter anderem hatten zuvor seine Landsleute Ole Einar Björndalen und Lars Berger solche Abstecher gewagt, Berger holte gar dreimal WM-Gold im Langlauf.

Bö läuft am Rennsteig bislang in seiner eigenen Liga, im Einzel lag er nach 20 Kilometern allein im Laufen 1:45 Minute vor dem Zweitschnellsten. "Es waren schwere Bedingungen, aber ich bin niemals müde geworden", betonte Bö: "Ich hatte keine Probleme, ich genieße es auf der Strecke." Bei seinen vier Starts gewann er in Oberhof viermal Gold, drei weitere Chancen bleiben ihm noch.

"Ich wünschte, ich könnte sein Tempo gehen", sagte sein Landsmann Sturla Holm Lägreid, Einzel-Zweiter: "Aber selbst wenn ich das nur eine Runde probieren würde, würde ich unzählige Fehler schießen." Auch der Drittplatzierte Sebastian Samuelsson zeigte sich "beeindruckt". Man könne während des Winters "leider nicht so viel" an der Überlegenheit ändern, so der Schwede: "Aber in der neuen Saison wollen wir ihn angreifen und ein neues Kapitel aufschlagen."