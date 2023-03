Köln (SID) - Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick muss sich vor dem letzten Sprint ihrer Karriere in Geduld üben. Das für Freitagnachmittag angesetzte Weltcuprennen in Oslo wurde wegen Nebels verschoben. Stattdessen findet der Sprint nun am Samstag statt, das letzte Verfolgungsrennen der Saison wird dafür gestrichen.

Wegen der Witterung rund um die Strecke am berühmten Holmenkollen war der Start zunächst um eine halbe Stunde verschoben worden. Da keine Besserung eintrat, erfolgte der Beschluss, das Rennen zu vertagen.

Damit kämpft Herrmann-Wick, die beim Massenstart am Sonntag ihre erfolgreiche Karriere beenden wird, mit einem Tag Verzögerung um die kleine Kristallkugel für den Sprint-Weltcup. Dort liegt die 34-Jährige mit 310 Punkten derzeit vor Dorothea Wierer (Italien/296) und Elvira Öberg aus Schweden (263). Zugleich steht durch die Streichung des Verfolgers die Gesamtweltcupführende Julia Simon (Frankreich) vorzeitig als Siegerin dieser Disziplinwertung fest.

"Es geht in erster Linie um die Sicht am Schießstand. Da wären keine gleichen Bedingungen gegeben gewesen", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling: "Es war mehr als grenzwertig und wäre ein Glücksspiel gewesen." Frauen-Trainer Kristian Mehringer sprach in der ARD mit Blick auf die Situation am Schießstand von einem "Rätselraten" und ergänzte: "Ein faires Rennen wäre aus seiner Sicht unmöglich gewesen. Deshalb war es die richtige Entscheidung. Die Jury hat einen guten Job gemacht."

Neben Herrmann-Wick gehen sechs weitere deutsche Frauen im Sprint an den Start. Die viermalige Junioren-Weltmeisterin Selina Grotian und Einzel-Europameisterin Lisa Maria Spark werden ihr Weltcup-Debüt geben.