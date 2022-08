NFL

Zwei München-Tickets für 9000 Euro? Coach Esume mit Scherz-Angebot

Es war ein blanker Kampf an den Tasten, den die deutschen NFL-Fans sich um die Tickets für das Spiel in der Münchner Allianz Arena lieferten. Coach Esume wittert den großen Gewinn und bietet zwei imaginäre Tickets zum Mondpreis an.

1:18 min