Sigulda (SID) - Bob-Pilotin Laura Nolte hat das Herzschlagfinale um den Gesamtweltcupsieg im Zweier für sich entschieden. Die Olympiasiegerin setzte sich beim Saisonfinale im lettischen Sigulda mit 0,14 Sekunden vor Weltmeisterin Kim Kalicki und der US-amerikanischen Monobob-Gesamtweltcupsiegerin Kaillie Humphries durch. Für die 24-jährige Nolte ist es der erste Triumph im Gesamtweltcup, im vergangenen Jahr hatte es nur zum zweiten Rang gereicht.

Vor dem Rennen in Sigulda hatte Nolte nur zwei Zähler vor Kalicki gelegen, zusammen mit Anschieberin Neele Schuten ließ die Winterbergerin am Sonntag dann keine Zweifel am Triumph aufkommen. Ihre neun Hundertstel Vorsprung aus dem ersten Lauf verteidigte Nolte souverän.

Im Zweier der Männer hatte am Samstag Weltmeister Johannes Lochner das erste Rennen in Sigulda gewonnen und Vierer-Weltmeister Francesco Friedrich auf den zweiten Rang verwiesen. Der Überraschungsdritte Maximilian Illmann komplettierte den deutschen Dreifach-Erfolg.

Nolte war im Monobob am Samstag beim Sieg von Humphries nur auf den sechsten Rang gefahren.