Köln (SID) - Zweierbob-Weltmeisterin Kim Kalicki ist beim Weltcup-Finale im lettischen Sigulda im Monobob auf den zweiten Platz gefahren. Die Wiesbadenerin konnte sich bei schwierigen Bedingungen im zweiten Lauf deutlich steigern und musste sich in der Endabrechnung nur Gesamtweltcup-Siegerin Kaillie Humphries (USA) geschlagen geben (+0,44 Sekunden). Auf dem dritten Rang landeten zeitgleich Cynthia Appiah aus Kanada und die Chinesin Qing Ying (+0,58).

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg) kam mit den Bedingungen weniger gut zurecht als Teamkollegin Kalicki und musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Im Zweier-Rennen am Sonntag (9.00 Uhr) steht die letzte Entscheidung des Winters an. Dann geht es auch zwischen Kalicki und Nolte noch einmal heiß her: In der Gesamtwertung trennen die Kontrahentinnen lediglich zehn Zähler.