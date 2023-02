Köln (SID) - Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat sich zwei Wochen nach ihrem Sturz bei der WM zurück in Bestform präsentiert. Beim Weltcup in Innsbruck feierte die 24-Jährige mit Bahnrekord im zweiten Lauf ihren zehnten Weltcupsieg im Zweisitzer, mit 1:45,18 Minuten hatte sie am Ende nur eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf Teamkollegin und Weltmeisterin Kim Kalicki.

Nolte lag nach dem ersten Durchgang nur auf Rang vier, schob sich dank Bahnrekord (52,41 Sekunden) aber noch vor Kalicki. Die Gesamtweltcupführende Kaillie Humphries, die bei der WM Bronze geholt hatte, konnte ihre Führung aus dem ersten Lauf nicht verteidigen und fiel noch auf Rang vier zurück (+0,13). Dritte wurde Melanie Hasler aus der Schweiz (+0,06).

Die dritte deutsche Starterin Lisa Buckwitz, die einen Tag zuvor ihren ersten Weltcupsieg im Monobob gefeiert hatte, fuhr auf den fünften Platz.