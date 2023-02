St. Moritz (SID) - Für Olympiasiegerin Laura Nolte ist die Weltmeisterschaft im Zweierbob nach einem schweren Sturz vorzeitig gelaufen. Im dritten von vier Durchgängen in St. Moritz kippte der Bob schon recht früh auf die Seite und rutschte mit hohem Tempo seitwärts in Richtung Ziel. Nolte und Anschieberin Neele Schuten versuchten sich im schützenden Schlitten zu halten.

Das Duo ist wohlauf, wirkte beim späteren Verlassen des Bobs aber angeschlagen. "Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man weit oben in der Bahn stürzt", sagte Thomas Schwab, Vorstand des deutschen Verbandes BSD, in der ARD: "Dann rutscht man noch sehr weit, und es drückt einen immer wieder aus dem Bob. Wir halten dann immer alle die Luft an."

Schon im Training waren Nolte und Schuten auf der schwierigen Natureisbahn gestürzt, ins Rennen am Freitag starteten sie mit Schmerzen. Dennoch belegten sie zur Halbzeit nach zwei Läufen den dritten Platz mit geringem Rückstand auf die Spitze.

Nach dem dritten Lauf gibt es dennoch eine deutsche Doppelführung: Kim Kalicki und Anschieberin Leonie Fiebig liegen nur sechs Hundertstelsekunden vor Lisa Buckwitz mit Kira Lipperheide. Favoritin Kaillie Humphries (USA) hat als Dritte 0,24 Sekunden Rückstand.