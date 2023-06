Nach dem Ausschluss des Amateur-Weltverbandes IBA durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) will der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) über weitere Schritte beraten. "Der DBV wird in einem außerordentlichen Kongress die schwierige Situation sondieren", sagte Präsident Jens Hadler dem SID.

Die IBA hatte als erster Dachverband einer olympischen Sportart in 129 Jahren wegen jahrelanger Verfehlungen am Donnerstag den Knockout kassiert. Die olympische Zukunft der Traditionssportart ist aber bis mindestens 2028 gesichert, versicherte IOC-Generaldirektor Christophe De Kepper. Auch Hadler interpretierte die Entscheidung so, "dass das IOC alles tun wird, damit Boxen nachhaltig olympisch bleibt".

Im Kampf um den olympischen Fortbestand ihres Sports hatten bereits mehrere nationale Verbände den neuen internationalen Verband World Boxing gegründet. "World Boxing kann eine von mehreren möglichen Alternativen sein, um Boxen im olympischen Programm zu halten", sagte Hadler. Der DBV ist noch kein offizielles Mitglied von World Boxing.