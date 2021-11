Köln (SID) - Die deutschen Curlerinnen haben einen starken Start in die EM in der norwegischen Olympiastadt Lillehammer erwischt. Das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) bezwang die Schweiz am Sonntag nach 3:5-Rückstand noch 6:5. Mit drei Siegen aus drei Spielen übernahm die deutsche Auswahl in ihrer Gruppe vorerst Platz eins.

Die deutschen Männer holten durch ein 5:3 gegen die Niederlande im zweiten Spiel ihren ersten Sieg. Am Samstag hatten Skip Sixten Totzek (Rastatt) und seine junge Mannschaft gegen Finnland noch klar mir 3:8 verloren.

Jentsch und Totzek hatte bei der WM im vergangenen April und Mai die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) verpasst. Sie haben in ihren jeweiligen Qualifikationsturnieren im Dezember aber noch die Chance, sich einen der drei letzten Plätze für die beiden Zehnerfelder in China zu sichern.