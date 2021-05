Köln (SID) - Deutschlands Curler sind mit einem Sieg in die Mixed-WM im schottischen Aberdeen gestartet. Pia-Lisa Schöll (Oberstdorf) und Klaudius Harsch (Rastatt) gewannen zum Auftakt gegen Ungarn mit 8:5. Nach zwei Ends hatten Schöll, deren Mutter Almut Hege-Schöll 1988 in Glasgow WM-Gold gewonnen hatte, und Harsch noch mit 0:3 zurückgelegen.

In Aberdeen wird in zwei Zehner-Gruppen gespielt. Um die Chance auf das direkte Ticket für die Olympischen Spiele zu wahren, muss das deutsche Duo in seiner Gruppe mindestens Vierter werden. Bei einer Mixed-WM hat Deutschland seit der Premiere 2008 noch nie eine Medaille gewonnen.