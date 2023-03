Köln (SID) - Die deutschen Curlerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Schweden weiter alle Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Am vierten Tag des Turniers in Sandviken gewann das Team um Skip Daniela Jentzsch zunächst mit 9:3 gegen die schwedischen Gastgeberinnen, im Anschluss unterlag man Südkorea mit 2:4. Damit gelangen in den bislang sechs Spielen insgesamt drei Siege.

Am Mittwoch geht es mit den beiden Partien gegen Dänemark (9.00 Uhr) und Kanada (14.00 Uhr) weiter. Für den Einzug in die nächste Runde müssten Jentzsch und Co. die Vorrunde mindestens auf Rang sechs beenden. Die beiden besten Teams erreichen direkt das Halbfinale.