Köln (SID) - Die deutschen Curler sind mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in Kanada gestartet. Bei der Endrunde in Ottawa unterlag das Team um Skip Sixten Totzek (Rastatt) dem elfmaligen Weltmeister Schweden klar mit 2:8. Schweden, das die letzten vier Weltmeisterschaften sowie Olympiagold 2022 gewann, gilt als Titelanwärter Nummer eins.

Für Deutschland geht es am Sonntag (Ortszeit) mit Spielen gegen die Schweiz (20.00 Uhr MEZ) und Tschechien (1.00 Uhr MEZ) weiter. Um das Viertelfinale zu erreichen, muss die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) unter die besten sechs der 13 Teams kommen. Der Erst- und Zweitplatzierte ziehen direkt ins Halbfinale ein.