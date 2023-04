Die deutschen Curler haben bei der WM im kanadischen Ottawa die nächste Pleite hinnehmen müssen. Das Team um Skip Sixten Totzek (Rastatt) verlor am Karfreitag gegen die USA mit 4:12 und verpasste es damit, nach dem Sieg gegen Südkorea (7:4) weitere Ergebniskosmetik zu betreiben. Bereits am Vortag hatte das deutsche Team die letzte Chance auf die Finalrunde verspielt.

Mit drei Siegen und nun acht Niederlagen fielen die deutschen Curler auf den zehnten Tabellenrang zurück, nur die sechs besten Mannschaften erreichen die Play-offs. Die zwei stärksten Teams ziehen direkt ins Halbfinale ein, die vier weiteren Quartette spielen in einer Zwischenrunde um die zwei übrigen Plätze im Semifinale.

Im zwölften Spiel zum WM-Abschluss treffen Totzek und Co. in der Nacht auf Samstag auf Japan, das sich nach dem 5:12 gegen Italien als Tabellensiebter ebenfalls nicht mehr für die Zwischenrunde qualifizieren kann. Die Italiener sicherten sich derweil das letzte Play-off-Ticket. Ganz vorne liegt die Schweiz (10:1), die am Abend auf den ersten Verfolger Schweden (9:1) trifft. Dahinter folgen Norwegen (9:2), Schottland (8:2) und Kanada (8:3).