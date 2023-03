Köln (SID) - Die deutschen Curlerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Schweden ihre dritte Niederlage in Serie kassiert und kaum noch Hoffnung auf den Viertelfinaleinzug. Durch ein 1:7 gegen Japan rutschte das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) in der Tabelle auf den neunten Platz ab. Vor dem abschließenden zwölften Gruppenspiel gegen Norwegen (19.00 Uhr) lautet die Bilanz 5:6.

Mindestens Platz sechs muss für die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) für den Sprung ins Viertelfinale her. Selbst ein Sieg gegen die Norwegerinnen könnte dafür zu wenig sein. An Donnerstag hatte das DCV-Team gegen die Türkei und die USA verloren.