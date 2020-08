Frankfurt/Main (SID) - Darts-Legende Phil Taylor steht zwar schon seit über zwei Jahren nicht mehr als Profi am Board, und doch singen sich die Fans bei Turnieren überall auf der Welt weiterhin lautstark ins "Taylor Wonderland" - schließlich gibt es kaum eine andere Sportart, die von einem einzelnen Akteur derart geprägt wurde. Am Donnerstag (13. August) feiert der Engländer, der den Kneipensport erst ins Rampenlicht der großen Bühnen führte und mit 16 WM-Titeln einen Rekord für die Ewigkeit hält, seinen 60. Geburtstag.

"Ich habe alles erreicht, ich war überall, ich habe alles geschafft - und habe es wieder geschafft", sagte "The Power" Taylor einst stolz in einer Sport1-Doku. Dabei war er in der Arbeiterstadt Stoke-on-Trent in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, verdiente sich als Jugendlicher sein Geld unter anderem mit dem Zusammenschrauben von Toilettenpapier-Halterungen.

1986 erkannte der langjährige Weltranglistenerste Eric Bristow in seiner Kneipe Taylors Talent mit den Pfeilen und nahm diesen unter seine Fittiche. Sein Förderer war es dann auch, den Taylor knapp vier Jahre später direkt bei seiner ersten WM-Teilnahme im Finale besiegte - und eine Ära nahm ihren Lauf. Über 200 Titel sammelte Taylor in seiner Karriere, die er im Januar 2018 nach dem verlorenen WM-Endspiel gegen Landsmann Rob Cross beendete.

Heute verbringt Taylor seinen Ruhestand in Stoke-on-Trent. Zwischendurch tritt er noch für Showturniere ans Board, doch am meisten genießt er es, "dass ich mehr Zeit mit meinen Enkeln verbringen kann", wie Taylor dem SID erzählte.