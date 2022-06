Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg) sind beim World Cup of Darts in Frankfurt/Main im Viertelfinale ausgeschieden. Das Duo unterlag im Achtelfinale den favorisierten Walisern Gerwyn Price und Jonny Clayton 0:2. Schindler war beim 0:4 gegen Ex-Weltmeister Price chancenlos, Clemens verlor gegen Clayton 2:4.

Der seit 2010 vom Verband PDC ausgetragene World Cup ist mit 350.000 Pfund dotiert, das Siegerteam erhält davon 70.000. Insgesamt treten 32 Nationen gegeneinander an, jeweils zwei Spieler vertreten ihr Land. Im vergangenen Jahr war der frühere WM-Achtelfinalist Clemens mit Max Hopp (Idstein) ebenfalls im Viertelfinale ausgeschieden.