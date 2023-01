Vier Tage nach dem bei der PDC-Darts-WM der Weltmeister bei den Profis gekürt wird, findet am 7. Januar 2023 die Promi-Darts-WM 2023 in Düsseldorf statt. Mit dabei sind einige Profis und viele Stars. Übertragen wird das ganze live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de und Joyn.

Wann findet die Promi-Darts-WM 2023 statt?

Am 7. Januar 2023 um 20:15 Uhr startet die diesjährige Ausgabe der Promi-Darts-WM in Düsseldorf.

Wo findet die Promi-Darts-WM statt?

Gespielt wird die Promi-Darts-WM 2023 im Maritim Hotel in Düsseldorf.

Promi-Darts-WM: Wie ist der Modus?

Gespielt wird im "501-Modus" - heißt: Die Teams müssen von 501 so schnell wie möglich auf Null runter. Insgesamt gehen sechs Teams an den Start - jeweils ein Promi und ein Star.

Promi-Darts-WM: Welche Stars sind dabei?

2023 werden bei der Promi-Darts-WM Amira Pocher, Oliver Pocher, Matthias Killing, Kevin Großkreutz, Henning Wehland und Bülent Ceylan an den Start gehen.

Welche Profis machen bei der Promi-Darts-WM 2023 mit?

Vier Profis wurden bei der Promi-Darts-WM bereits bestätigt: Peter Wright ("Snakebite"), Michael van Gerwen ("Mighty Mike"), Fallon Sherrock ("Queen of the Palace"), Gerwyn Price ("The Iceman"). Zwei weitere Profis werden noch vor der Promi-Darts-WM verkündet. Zudem soll der frisch gekürte Weltmeister dabei sein.

Wer überträgt die Promi-Darts-WM 2023 live im TV?

Ab 20:15 Uhr überträgt ProSieben die Promi-Darts-WM am 7. Januar live aus Düsseldorf.

Kann ich die Promi-Darts-WM 2023 im Livestream verfolgen?

Ja, die Promi-Darts-WM 2023 wird auf ran.de und bei Joyn im Livestream zu sehen sein.

Wird es eine Wiederholung der Promi-Darts-WM 2023 geben?

Die Promi-Darts-WM 2023 wird es nicht in der Wiederholung im TV geben. Allerdings bietet Joyn die Promi-Darts-WM 2023 im Anschluss on demand an.

Wer moderiert die Promi-Darts-WM 2023?

Moderiert wird die Promi-Darts-WM 2023 von Christian Düren, er moderierte bereits 2019 und 2020 die Promi-Darts-WM.

Wer kommentiert die Promi-Darts-WM 2023?

Elmar Paulke wird in gewohnter Manier die Promis und ihre Auftritte neben den Profis bei der WM kommentieren.

Wer sind die bisherigen Gewinner bei der Promi-Darts-WM?

In den vergangenen zwei Jahren wurde die Promi-Darts-WM aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Davor waren die Gewinner bei der Promi-Darts-WM: