Vier Tage nach dem bei der PDC-Darts-WM der Weltmeister bei den Profis gekürt wird, findet am 7. Januar 2023 die Promi-Darts-WM 2023 in Düsseldorf statt. Mit dabei sind einige Profis und viele Stars. Übertragen wird das ganze live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de und Joyn.

Wann findet die Promi-Darts-WM 2023 statt?

Am 7. Januar 2023 um 20:15 Uhr startet die diesjährige Ausgabe der Promi-Darts-WM in Düsseldorf.

Wo findet die Promi-Darts-WM statt?

Gespielt wird die Promi-Darts-WM 2023 im Maritim Hotel in Düsseldorf.

Promi-Darts-WM: Wie ist der Modus?

Gespielt wird im "501-Modus" - heißt: Die Teams müssen von 501 so schnell wie möglich auf Null runter. Insgesamt gehen sechs Teams an den Start - jeweils ein Promi und ein Star.

Promi-Darts-WM: Welche Stars sind dabei?

Henning „Blockxbuster“ Wehland und Gabriel „German Giant“ Clemens

Matthias „The Killing Machine” Killing und Michael „Bully Boy” Smith

Kevin „Der Dartmunder“ Großkreutz und Michael „Mighty Mike“ van Gerwen

Bülent „The Monnemer Headbanger” Ceylan und Gerwyn „The Iceman” Price

Oliver „Tiny Bull” Pocher und Fallon „Queen of Palace” Sherrock

Amira „Austrian Powers” Pocher und Peter „Snakebite” Wright

Wer überträgt die Promi-Darts-WM 2023 live im TV?

Ab 20:15 Uhr überträgt ProSieben die Promi-Darts-WM am 7. Januar live aus Düsseldorf.

Kann ich die Promi-Darts-WM 2023 im Livestream verfolgen?

Ja, die Promi-Darts-WM 2023 wird auf ran.de und bei Joyn im Livestream zu sehen sein.

Wird es eine Wiederholung der Promi-Darts-WM 2023 geben?

Die Promi-Darts-WM 2023 wird es nicht in der Wiederholung im TV geben. Allerdings bietet Joyn die Promi-Darts-WM 2023 im Anschluss on demand an.

Wer moderiert die Promi-Darts-WM 2023?

Moderiert wird die Promi-Darts-WM 2023 von Christian Düren, er moderierte bereits 2019 und 2020 die Promi-Darts-WM.

Wer kommentiert die Promi-Darts-WM 2023?

Elmar Paulke wird in gewohnter Manier die Promis und ihre Auftritte neben den Profis bei der WM kommentieren.

Wer sind die bisherigen Gewinner bei der Promi-Darts-WM?

In den vergangenen zwei Jahren wurde die Promi-Darts-WM aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Davor waren die Gewinner bei der Promi-Darts-WM: