München - Im Londoner Ally Pally geht die Darts-WM aktuell in die heiße Phase. Und auch das Coronavirus ist mit dabei.

Nach Raymond van Barneveld wurde nun auch Vincent van der Voort positiv getestet, das gab die PDC am Montagnachmittag bekannt.

Der Niederländer konnte dadurch nicht zu seinem Drittrundenmatch am Abend gegen James Wade antreten. Der zweite Coronafall könnte nun aber auch für Superstar Michael van Gerwen zum Problem werden.

So berichten mehrere Medien, dass van der Voort gemeinsam mit MvG in dessen Haus in London Weihnachten verbracht haben soll.

Van Gerwen vor Drittrundenmatch

Aktuell macht ein Bild der beiden, auf dem auch Dirk van Duijvenbode zu sehen ist, in den sozialen Netzwerken die Runde. Ob die Aufnahme tatsächlich aus diesem Jahr stammt, ist aber noch unklar.

Van Gerwen will am Dienstag sein Drittrundenmatch gegen Chris Dobey bestreiten. Sollte bei der langjährigen Nummer 1 der Welt der Coronatest ebenfalls positiv ausfallen, wäre die WM für ihn beendet.

Allerdings kann Mighty Mike natürlich auch auf Glück hoffen. So wurde van Duijvenbode am Montag negativ getestet und konnte sein Match mit 4:3 gegen Ross Smith gewinnen.

