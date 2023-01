London (SID) - Gabriel Clemens hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sich seine Erfolge bei der Darts-WM positiv auf die Entwicklung der Sportart in der Heimat auswirken werden. "Es ist fantastisch für Darts in Deutschland - das hoffe ich", sagte der Sensations-Halbfinalist im Anschluss an seinen 5:1-Erfolg über den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales im Viertelfinale.

"Es war das größte Match meines Lebens" fügte Clemens an, der 39-Jährige sei "sehr glücklich" - unter anderem auch wegen der Unterstützung durch die zahlreichen deutschen Anhänger im Londoner Alexandra Palace: "Es ist unglaublich, wenn die Fans im Ally Pally deutsche Lieder singen."

Mit großem Selbstvertrauen geht der "German Giant" nun in das Halbfinale gegen den Engländer Michael Smith am Montagabend: "Ich habe meine Chancen. Ich kann jeden schlagen."