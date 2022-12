Köln (SID) - Dartsspielerin Fallon Sherrock hat ihre Auftakthürde bei der Weltmeisterschaft in London nicht gemeistert und ist als letzte verbliebene Frau in der ersten Runde ausgeschieden. Die "Queen of the Palace" verlor gegen ihren englischen Landsmann Ricky Evans mit 1:3.

Sherrock, die als erste Frau bei der WM 2020 ein Match gewonnen hatte und anschließend bis in die dritte Runde gekommen war, ging zunächst in Führung, verfehlte jedoch immer wieder die Doppelfelder und schaffte es beim Stand von 1:1 nicht, den dritten Satz für sich zu entscheiden. Den vierten Durchgang gab sie trotz 2:0-Führung noch aus der Hand und verlor das Match.

Zuvor waren bereits die Engländerinnen Lisa Ashton (2:3 gegen Ryan Meikle) und Frauen-Weltmeisterin Beau Greaves (0:3 gegen William O'Connor) in der ersten Runde ausgeschieden.