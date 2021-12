München/London - Vom 15. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022 läuft die jährlich stattfindende Darts-WM im Londoner Alexandra Palace. Beim am höchsten dotierten PDC-Turnier der Saison sind in diesem Jahr auch vier deutsche Spieler dabei. ran zeigt, welche Spiele heute anstehen und wo sie im TV zu sehen sind.

Darts: Wo und wann findet die WM 2022 statt?

Die Darts-WM 2022 findet auch dieses Jahr wieder im Alexandra Palace in London statt. Das Turnier beginnt am 15. Dezember 2021 und endet mit dem Finale am 3. Januar 2022.

Darts-WM: Sind deutsche Teilnehmer 2022 dabei?

Gleich vier deutsche Spieler konnten sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren und werden versuchen, im Ally Pally für Furore zu sorgen. Aus Deutschland nehmen Fabian Schmutzler, Florian Hempel, Martin Schindler und Gabriel Clemens teil. Mehr Informationen zu den deutschen Teilnehmern findet ihr in unserer Galerie.

Darts-WM 2022: Wer spielt heute?

Dienstag, 21.12.2021

ab 13:30 Uhr

1. Runde

Lewy Williams - Toyokazu Shibata

Jason Lowe - Daniel Larsson

2. Runde

Mervyn King - Ryan Joyce

Dave Chisnall - Mike De Decker

ab 20 Uhr

2. Runde

Vincent van der Voort - Adam Hunt

Michael Smith - Ron Meulenkamp

Dimitri Van den Bergh - Florian Hempel

Devon Petersen - Raymond Smith

Mittwoch, 22.12.2021

ab 13:30 Uhr

2. Runde

Ryan Searle - William Borland

Glen Durrant - William O'Connor

Luke Humphries - Rowby-John Rodriguez

Joe Cullen - Jim Williams

ab 20 Uhr

2. Runde

Nathan Aspinall - Joe Murnan

Dirk van Duijvenbode - Boris Koltsov

Kim Huybrechts - Steve Beaton

Simon Whitlock - Martijn Kleermaker

Die Fakten zur Darts-WM: Alle Informationen zum Turnier 2022

Wettbewerb: PDC-Turnier

Datum: 15. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022

TV: Sport1

Livestream: Sport1 und DAZN

