Gabriel Clemens hat nach dem Aus im Halbfinale der Darts-WM seinem Gegner Michael Smith großen Respekt gezollt. Der Engländer habe "eine Klasse besser" gespielt und daher "absolut verdient gewonnen", schrieb der 39-Jährige aus Saarwellingen am Tag nach seiner 2:6-Niederlage gegen den "Bully Boy" bei Instagram.

"Vielen Dank für alles, was ich jetzt die letzten 14 Tage erleben durfte", verkündete "Gaga". Neben seiner Enttäuschung über den verpassten Einzug ins Finale am Dienstagabend sei er "auch zufrieden mit dem, was ich die letzten Partien gespielt habe".

Unter dem Beitrag kommentierte bereits nach wenigen Minuten Martin Schindler, den Smith in der dritten Runde aus dem Turnier genommen hatte. "Gaga, das war eine Bomben-WM!", schrieb der Strausberger: "Herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg! Ganz großes Kino!"

Social-Media-Reichweite hat sich mehr als verdreifacht

Clemens hatte mit seinen sensationellen Erfolgen im Londoner Alexandra Palace in den vergangenen Tagen Darts-Geschichte geschrieben. Vor der WM war noch nie ein deutscher Spieler beim Saisonhöhepunkt über das Achtelfinale hinausgekommen. Besonders bei seinem 5:1-Viertelfinalsieg gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price hatte der "German Giant" beeindruckt.

Auch für seine Social-Media-Reichweite war der WM-Coup ein voller Erfolg: Vor dem Turnier folgten rund 66.000 Menschen Clemens' Instagram-Kanal, am Dienstagnachmittag waren es bereits 226.000. Nicht nur dadurch klingeln bei ihm nun die Kassen.

Preisgeld und Gewinnbeteiligung: Clemens kassiert ab

Clemens erhält für den WM-Halbfinaleinzug rund 100.000 Pfund (113.000 Euro). Dies ist das Rekord-Preisgeld seiner Karriere. Auch sonst hat sich der Erfolg für Clemens gelohnt. 2020 wechselte er zum bekannten Darts-Ausrüster „Target“. Laut Informationen der „BILD“ soll der Vertrag eine gute Gewinnbeteiligung für seine verkauften Darts-Sets enthalten.

Ohnehin ist Clemens sehr geschäftstüchtig. Er hat einen Darts-Shop, der offensichtlich einen Boom erlebt. Viele der Gaga-Darts (ab 20 Euro) sind bereits ausverkauft. Superstars wie Michael van Gerwen oder Peter Wright kassieren für das Merchandising sechsstellige Beträge. Bei Clemens dürfte immerhin eine fünfstellige Summe zusammenkommen – und bald womöglich viel mehr.

In den letzten Jahren kassierte Clemens ein Preisgeld von 286.250 Pfund (rund 323.000 Euro) und belegt Rang 19 in der Darts-Weltrangliste.