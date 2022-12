Köln (SID) - Titelverteidiger Peter Wright hat bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace souverän die dritte Runde erreicht. Der Weltranglistenzweite aus Schottland trat wie schon vor zwei Jahren im knallgrünen "Grinch"-Outfit an und gewann sein Auftaktmatch gegen Mickey Mansell 3:0. Der Nordire hatte zuvor im Eröffnungsspiel der 30. Ausgabe des prestigeträchtigen Saisonhöhepunkts den Neuseeländer Ben Robb 3:1 geschlagen.

Weiter geht es für Wright erst nach den Weihnachtsfeiertagen: Seine Drittrundenpartie ist für die Abendsession am 27. Dezember angesetzt. Zuletzt hatte der 52-Jährige wegen gesundheitlicher Probleme seiner Frau die Generalprobe bei den Players Championship Finals verpasst, am Donnerstagabend unterstützte die wiedergenesene Joanne ihren Mann im Zuschauerraum.

96 Spieler aus 28 Nationen kämpfen beim wichtigsten Turnier des Jahres bis zum 3. Januar um den Siegerscheck in Höhe von 500.000 Pfund (rund 546.000 Euro). Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen gilt als Topfavorit.

Florian Hempel (Köln) greift am Freitag gegen den Engländer Keegan Brown ins Turnier ein. In Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Martin Schindler (Strausberg) sind erstmals zwei Deutsche für Runde zwei gesetzt, beide spielen erst in der kommenden Woche.