Köln (SID) - Juniorenweltmeister Josh Rock hat bei der Darts-WM in London das Achtelfinale erreicht. Der Nordire schlug in einem packenden Duell den englischen Spitzenspieler Nathan Aspinall mit 4:3 und trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf den Waliser Jonny Clayton oder seinen Landsmann Brendan Dolan.

Der 21-jährige Rock spielt erst seit dieser Saison auf der Profitour, im Oktober gewann er dort erstmals einen Titel. In der Weltrangliste hatte er sich bereits vor dem Saisonhöhepunkt bis auf Platz 47 vorgearbeitet.