Am Abend ist es soweit, dann steigt im Londoner Alexandra Palace das bislang größte Spiel in der Karriere von Gabriel Clemens. Als erster Deutscher steht er bei der Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally im Halbfinale. Im Kampf um das Final-Ticket wartet mit "Bullyboy" Michael Smith ein Top-4-Spieler der Welt (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Wer aber ist der 39-jährige Deutsche, der mit seinem Können am Oche aktuell für Furore sorgt? ran stellt den WM-Viertelfinalisten vor.

Gabriel Clemens - wo kommt er her?

Gabriel Clemens wurde am 16. August 1983 im Saarlouis, einer Stadt im Saarland geboren. Der Darts-Profi ist tief mit seiner Heimat verwurzelt und unterstützt im Fußball den 1. FC Saarbrücken. 2020 wurde er zum "Saarländischen Sportler des Jahres" gewählt.

Gabriel Clemens - wie kam er zum Darts?

Aus purer Langeweile und vergleichsweise spät. Erst mit 18 Jahren zeigten ihm Freunde den Weg zum Oche – in der Honzrather Gaststätte "Stiwelegass". In der Folge merkte "Gaga" Clemens schnell, dass Talent in ihm schlummert. Prompt begann er, sich mit anderen zu messen.

Gabriel Clemens - was ist sein größter sportlicher Erfolg?

Zweifelsfrei das Erreichen des WM-Halbfinals 2023 im Ally Pally. Noch nie zuvor kam ein Deutscher bei dem wichtigsten Darts-Turnier des Jahres weiter. Erfolge zu feiern gab es allerdings auch schon vorher. So erreichte er beispielsweise beim World Masters 2017 das Halbfinale, in die Runde der letzten Vier schaffte er es gemeinsam mit Max Hopp auch beim World Cup of Darts 2020. Bei vielen anderen Turnieren, darunter UK Open, Players Championship Finals, World Matchplay und Grand Slam of Darts stieß er bislang bis in das Achtelfinale vor. Ein Titel fehlt ihm allerdings noch.

Gabriel Clemens - hat er noch einen anderen Beruf?

Erst im Jahr 2018 wurde der Deutsche zum Darts-Profi, zuvor arbeitete er in anderen Branchen. So verdiente er sein Geld zunächst als Automechaniker, später machte er eine Ausbildung zum Schlosser. Inzwischen besitzt er auch einen eigenen Darts-Shop – selbstverständlich im Saarland.

Gabriel Clemens - welchen Einlaufsong nutzt er?

Für seinen Walk-On nutzt Clemens einen Klassiker der Musikgeschichte. Wird sein Name aufgerufen, schallt "Wonderwall" von Oasis durch die Halle.

Gabriel Clemens - unter welchem Spitznamen tritt er an?

Gabriel Clemens ist gleich unter zwei Spitznamen bekannt. Sein offizieller Name, "The German Giant", spielt auf seine Körpergröße von 1,95 Meter an. Zudem wird auch immer wieder die Bezeichnung "Gaga" verwendet. Den Hintergrund erläuterte er kürzlich der "Bild": "Mein zehn Jahre jüngerer Bruder konnte als Kind den Namen Gabriel nicht aussprechen, hat mich immer Gaga genannt. Mittlerweile nennt mich fast jeder nur noch Gaga."

Gabriel Clemens - wie viel Preisgeld konnte er bislang gewinnen?

Offizielle Zahlen zu seinem Vermögen gibt es nicht. In der Weltrangliste rangiert Clemens im Dezember 2022 auf Platz 25, sein Preisgeld liegt dabei bei 221.250 Pfund. Das bedeutet, dass der "German Giant" in den vergangenen beiden Jahren rund 250.000 Euro an Preisgeldern bei PDC-Turnieren gewinnen konnte. Weitere Einnahmen durch Sponsoren, Show-Wettkämpfe, etc. sind nicht mit eingerechnet. Bei der laufenden WM hat er bisher rund 58.000 Euro verdient. Sollte ein Sieg gegen Price gelingen, würden weitere 50.000 dazukommen.

Gabriel Clemens - ist er verheiratet?

Das ist nicht bekannt. Seit vielen Jahren sind der 39-Jährige und Freundin Lisa Heuser zusammen. Da sie ihr Privatleben allerdings aus der Öffentlichkeit heraushalten, ist unklar, ob aus seiner Freundin inzwischen seine Ehefrau geworden ist. Klar ist aber, dass sie sich als seine Managerin im Hintergrund um alles kümmert, Reisen organisiert, Termine koordiniert, etc.