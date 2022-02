München – Der deutsche Automobilmarkt leidet. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat bei den Zulassungszahlen 2021 deutliche Rückgänge verzeichnet. Insgesamt wurden 2,62 Millionen Neuwagen verkauft, was unter dem Strich 10,1 Prozent weniger als 2020 sind. Im Vergleich zu 2019 sind es eine Million Autos weniger.

Die gute Nachricht kommt aus der Elektro-Ecke. Denn die E-Mobilität erlebt in der Krise einen Aufschwung. 355.961 reine E-Autos wurden 2021 neu zugelassen, was einem Marktanteil von 13,6 Prozent und einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 83,3 Prozent entspricht.

Die Elektro-Charts von 2021 in der Übersicht

Auch die Plug-In-Hybride wurden stärker nachgefragt. 325.449 Neuzulassungen gab es 2021 - ein Marktanteil von 12,4 Prozent und ein Zuwachs von 62,3 Prozent gegenüber 2020.

Die Hybrid-Charts von 2021 in der Übersicht

Zum Vergleich: Autos mit Verbrenner-Antrieb hatten es 2021 ungleich schwerer. Bei den Benzinern gab es einen Rückgang um 28,6 Prozent, bei Dieseln waren es gar 36 Prozent.

Die meistverkauften E-Autos 2021