Nach den Absagen von mehr als einem Dutzend Stammspielern und Leistungsträgern geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit acht Debütanten in die WM in Finnland und Lettland. Der prominenteste WM-Neuling im 25-köpfigen Kader des neuen Bundestrainers Harold Kreis ist Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm.

Der Augsburger hatte in den vergangenen Jahren wegen der NHL-Play-offs nicht zur Verfügung gestanden. Zuvor hatte er wegen der Abschlussarbeiten am College in den USA abgesagt. "Ich wollte mich auf eine Sache konzentrieren, anstatt zwei Sachen halbgar zu machen", sagte der 26-Jährige von den San Jose Sharks, der erst vor drei Wochen sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hatte.

Vor ihrer ersten WM stehen auch Torhüter Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins), die Verteidiger Maksymilian Szuber (Red Bull München) und Leon Hüttl (ERC Ingolstadt) sowie die Stürmer Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt), Parker Tuomie (Straubing Tigers), Justin Schütz (Red Bull München) und Filip Varejcka (Red Bull München). Erfahrenster Spieler im Aufgebot ist Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie), der 36-Jährige bestreitet seine elfte Weltmeisterschaft.