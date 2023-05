Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht ohne personelle Probleme ins vorletzte WM-Gruppenspiel. "Alle sind fit", berichtete Bundestrainer Harold Kreis nach dem Training am Samstag in Tampere mit Blick auf die Partie am Sonntag (15.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Aufsteiger Ungarn. Bei der Übungseinheit im Keller der Nokia Arena fehlte unter anderem NHL-Stürmer John-Jason Peterka, den Kreis in den letzten Minuten beim 4:2 gegen Österreich nicht mehr eingesetzt hatte.

"Das hat keine besondere Bedeutung. Das Training war freiwillig", sagte der Coach. Peterka habe die Zwangspause in der Schlussphase "professionell" aufgenommen, berichtete Kreis: "Wir haben ihm gesagt, dass wir fanden, dass er nicht so seine Wirkung aufs Eis gebracht hat. Das hat er auch eingesehen." In den ersten Turnierspielen hatte der Stürmer der Buffalo Sabres die meiste Eiszeit aller deutschen Spieler erhalten und zwei Tore erzielt. Gegen Österreich gelang dem 21-Jährigen aber nicht viel.

Ob er gegen Ungarn umstellen wird, ließ Kreis noch offen. "Wir haben zwei Spiele nacheinander gewonnen", sagte er, "das heißt nicht, dass wir nicht eine kleine Veränderung vornehmen, aber die Entscheidung haben wir noch nicht getroffen." Denkbar ist, dass der Düsseldorfer Daniel Fischbuch nach zwei Spielen auf der Tribüne ins Team zurückkehrt. Im Tor bleibt voraussichtlich der Münchner Mathias Niederberger. "Die Tendenz geht dahin", sagte Kreis.