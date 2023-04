Entscheidung beim Deutschen Eishockey-Bund.

Der DEB hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, mit Düsseldorf und Mannheim als möglichen Spielstätten ins Rennen zu gehen, sollte die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 nach Deutschland vergeben werden (alle Eishockey-Weltmeisterschaften ab 2024 live im Free-TV und bei ran.de).

Demnach würden im PSD Bank Dome in Düsseldorf und in der SAP Arena in Mannheim die Spiele ausgetragen werden, das erklärte der Verband in einer Pressemitteilung.

Düsseldorf und Mannheim als WM-Standorte

Sechs Arenen hatten sich als mögliche Austragungsorte beworben, neben den Gewinnern hatten es auch Köln und München auf die Shortlist zur finalen Auswahl geschafft.

"Wir danken allen Arenen für ihre Mühe und ihren Aufwand hinsichtlich der Bewerbung. Die umfassende Unterstützung, die wir von den jeweiligen Städten und Bundesländern erfahren haben, hat uns ebenfalls sehr gefreut. Wir sind gut gerüstet für die letzte Phase der WM-Bewerbung und hoffen nun auf eine Entscheidung im IIHF Kongress zu unseren Gunsten", erklärte DEB-Präsident Dr. Peter Merten.

Für die WM 2027 hat sich neben Deutschland auch Kasachstan beworben.