NHL-Jungstar Moritz Seider wird die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland voraussichtlich schon im Auftaktspiel verstärken. "Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber die Tendenz sieht gut aus, dass sie morgen spielen", sagte Bundestrainer Harold Kreis nach dem ersten Training in der Nokia Arena in Tampere am Donnerstagabend mit Blick auf Seider und den AHL-Verteidiger Kai Wissmann.

Seider, vor einem Jahr als bester Rookie der NHL ausgezeichnet, war am Montag in München zum deutschen Team gestoßen. Wissmann war am Mittwoch nach dem Play-off-Aus mit den Providence Bruins aus den USA eingeflogen.

Definitiv entschieden ist dagegen, wer am Freitag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Schweden im Tor steht. "Mathias Niederberger wird starten", berichtete Kreis. Ob der Münchner Meistergoalie auch im zweiten Spiel am Samstag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Gastgeber Finnland spielen wird, ließ der Coach noch offen.

Ein wenig umstellen müssen sich die deutschen Spieler auf dem Eis in Tampere. Die Spielfläche ist zwei Meter schmaler als normalerweise in Europa, aber auch zwei Meter breiter als in Nordamerika. "Ich habe sie nicht abgemessen, aber das stimmt: Sie ist irgendwo dazwischen", sagte Kreis, "wenn man draufsteht, denkt man: Wir sind nicht in Straubing." Die kleinere Eisfläche sei aber kein Problem, "die Spieler gewöhnen sich schnell daran. Das Spiel wird dadurch noch schneller. Da muss man einfach ein bisschen flotter unterwegs sein."