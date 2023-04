Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch ihre zweite Partie in der WM-Vorbereitung gegen die Slowakei gewonnen. Wie schon im ersten Aufeinandertreffen am Freitag setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis mit 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 0:1) durch, dieses Mal allerdings erst in der Verlängerung. Unter Kreis war es der dritte Sieg im sechsten Spiel.

Die Slowaken kamen besser in die Partie und gingen durch die Tore von Pavol Regenda (18.) und Richard Panik (21.) 2:0 in Führung. Nach dem Anschluss von Dominik Fischbuch (23.) stellte Regenda (28.) den alten Abstand wieder her. Mit Ende des zweiten Spielabschnitts glichen Fischbuch (40.) und Kapitän Moritz Müller (40.) die Partie per Doppelschlag zum 3:3 aus.

Im Schlussdrittel hatte die deutsche Mannschaft leichte Vorteile, brachte den Puck aber nicht mehr im gegnerischen Tor unter, sodass die Partie in die Verlängerung ging. In dieser dauerte es eine Minute und zwölf Sekunden, bis Müller im Powerplay mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:3 erzielte und damit für den zweiten Sieg in Folge sorgte.

Als nächstes steht für das DEB-Team am 9. Mai die WM-Generalprobe gegen die USA (19.30 Uhr/MagentaSport) in München auf dem Programm, dann wird auch NHL-Profi JJ Peterka mitwirken und der WM-Kader stehen.

Die erste Weltmeisterschaft als Bundestrainer beginnt für Kreis, der als Spieler acht WM-Turniere und zwei Olympische Spiele bestritt, am 12. Mai in Tampere gegen Schweden. Die weiteren Vorrundengegner sind Finnland, die USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich.