Rosenheim (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr zweites WM-Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz deutlich verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag den Eidgenossen am Samstagnachmittag in Rosenheim vor heimischem Publikum mit 1:6 (0:1, 0:1, 1:4) und beendete die zweite Vorbereitungsphase damit mit einer Enttäuschung.

Vor 2300 Zuschauern brachten erst Luca Hischier (3.) und Killian Mottet (37.) die Gäste nach zwei Dritteln in Führung, dann bauten Andre Heim (44.), Michael Fora (46.), Luca Fazzini (48.) und Calvin Thürkauf (48.) den Vorsprung des deutschen WM-Vorrundengegners in einem furiosen Schlussabschnitt weiter aus. Der zwischenzeitliche Anschluss von Alexander Ehl (43.) sorgte nur kurzzeitig für Spannung.

Am Donnerstag hatte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) gegen die Schweiz dank einer effektiven Leistung noch mit 4:2 durchgesetzt.

Zwei Tage später kam Deutschland äußerst schwer in die Partie und produzierte kaum Torgefahr. In den Zweikämpfen hatte das Söderholm-Team häufig das Nachsehen. Nach Ehls Treffer keimte im Schlussabschnitt nur für wenige Augenblicke Hoffnung auf, da die Schweizer eiskalt zurückschlugen.

Vor der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) stehen für die deutsche Mannschaft noch drei weitere Tests an. Am kommenden Freitag und Samstag folgen zwei Duelle mit Ex-Weltmeister Slowakei, der ebenfalls in der WM-Vorrunde auf Deutschland trifft. Die WM-Generalprobe findet am 8. Mai in Schwenningen gegen Außenseiter Österreich statt.