Köln (SID) - Die Düsseldorfer EG und die Fischtown Pinguins Bremerhaven sind nur noch einen Sieg vom Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft entfernt. Die DEG setzte sich am Dienstag im ersten Spiel der Pre-Play-offs souverän mit 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) gegen die Löwen Frankfurt durch. Bremerhaven feierte parallel ein 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Für die Düsseldorfer waren vor eigenem Publikum Alexander Blank (32.), Cedrik Schiemenz (34.), Stephen MacAulay (37.), Alexander Barta (44.) und Daniel Fischbuch (57.) erfolgreich. Bremerhaven führte Flügelstürmer Jan Urbas (1./49./59.) mit einem Dreierpack zum Sieg, Daniel Schmolz (21.) hatte für Nürnberg zwischenzeitlich ausgeglichen.

"So kann es weitergehen", sagte DEG-Kapitän Barta bei MagentaSport. "Wir waren sehr diszipliniert und haben wenig zugelassen. Frankfurt kam überhaupt nicht ins Spiel. Jetzt freuen wir uns auf die Partie in Frankfurt. Wir müssen die Emotionen im Griff haben und ähnlich souverän auftreten. Dann haben wir gute Chancen."

Die zweiten Spiele der "best of three"-Serie sind am Freitag angesetzt. Mögliche Entscheidungspartien würden am Sonntag stattfinden. Auf den Sieger des Duells zwischen Bremerhaven und Nürnberg wartet im Viertelfinale der ERC Ingolstadt, die DEG oder Frankfurt trifft auf den Top-Favoriten und Hauptrundenersten Red Bull München.

Die Runde der besten Acht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beginnt am 14./15. März.