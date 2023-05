Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben in Linden Vey einen weiteren Stürmer mit NHL-Erfahrung für die kommende Saison verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier kommt vom kasachischen KHL-Club Barys Astana und unterschrieb beim achtmaligen Meister einen Einjahresvertrag.

Vey, der die Erfahrung aus 139 NHL- und 340 KHL-Spielen im Gepäck hat, sei "ein Führungsspieler durch und durch, der stets das Wohl der Mannschaft an erste Stelle setzt", wird Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Bereits am Dienstag hatten die Adler mit der Verpflichtung des zweimaligen Stanley-Cup-Champions Tom Kühnhackl Aufsehen erregt.