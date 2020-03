Köln (SID) - Angreifer Justin Feser wechselt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Fischtown Penguins zum ERC Ingolstadt. Für den deutschen Meister von 2014 ist Feser der zweite Zugang für die kommende Saison. Der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass erzielte in der abgelaufenen Spielzeit für Bremerhaven in 52 Partien 17 Tore und gab 15 Vorlagen.

"Ein deutscher Spieler, der 17 Tore erzielt hat - das spricht für sich. Justin hat sich über die Jahre stetig weiterentwickelt und war in der vergangenen Saison von Anfang bis Ende ein Top-Sechs-Stürmer bei einem Top-Sechs-Team", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.