Köln (SID) - Der frühere Serienmeister Eisbären Berlin hat sich nach den Adler Mannheim als zweites Team vorzeitig für die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) qualifiziert. Der souveräne Spitzenreiter der Nord-Gruppe setzte sich gegen die Straubing Tigers mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) durch. Für Nationaltorhüter Mathias Niederberger war es der zweite Shutout in Folge in heimischer Halle.

Den entscheidenden Treffer für die Eisbären erzielte Giovanni Fiore (52.) in Unterzahl. Dadurch können die Hauptstädter, die noch acht Partien auf dem Programm haben, nicht mehr auf Platz fünf abrutschen.

Ebenfalls klar auf Play-off-Kurs liegt Titelkandidat Red Bull München. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson siegte bei den Kölner Haien mit 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) und ist mit 55 Punkten Zweiter in der Süd-Gruppe. Bei einem Spiel weniger beträgt der Vorsprung auf den Fünften aus Straubing bereits 14 Zähler.