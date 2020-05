Berlin (SID) - In den Spielerverträgen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden künftig wohl sogenannte "Corona-Klauseln" zur Absicherung aufgenommen. "Ich gehe davon aus, dass wir unsere Gespräche und Diskussionen in der nächsten Woche oder bis spätestens Mitte Mai abschließen werden und die 'Corona-Klauseln', so nenne ich sie jetzt mal, dann Bestandteil neu abgeschlossener Verträge sein werden", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dem Fachmagazin Eishockey News.

Die Aufnahme der Klausel, die eine Kündigungsoption im Falle einer weiter grassierenden Pandemie beinhalten dürfte, stößt klubübergreifend auf Zustimmung. "Es gab unter den Teams keine unterschiedlichen Ansichten zu diesem Thema", sagte DEL2-Geschäftsführer Rene Rudorisch.