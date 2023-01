Köln (SID) - Die Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ihr Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Red Bull München mit 5:4 (3:1, 1:0, 1:3) gewonnen und sich in der Tabelle um eine Position auf Platz fünf verbessert. In einer hektischen Schlussphase hielt die DEG der Münchner Aufholjagd stand und rettete den knappen Sieg über die Zeit.

In der 51. Minute sahen die Gäste nach dem 5:2 durch Stephen Macaulay wie der sichere Sieger aus, doch mit einem Doppelschlag durch Zachary Redmond und Austin Ortega in der 55. und 56. Minute kämpfte sich München auf 4:5 heran. Eine starke Defensive und ein hochkonzentrierter Torhüter Henrik Haukeland waren am Ende die Erfolgsgaranten der DEG.