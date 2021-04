Köln (SID) - Die Eisbären Berlin stehen in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch im Halbfinale nach dem ersten Spiel mit dem Rücken zur Wand. Der siebenmalige Meister unterlag in der heimischen Arena dem ERC Ingolstadt mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) und muss nun am Mittwoch in Ingolstadt sowie am Donnerstag wieder in Berlin gewinnen, um noch das Endspiel zur erreichen.

"Wir waren nicht gut genug, Wir brauchen einen besseren Start, und wir brauchen bessere 60 Minuten", sagte Berlins Trainer Serge Aubin bei MagentaSport. Im Viertelfinale hatte sich der Hauptrunden-Sieger der Nordgruppe nach einer Auftaktpleite erst im dritten Spiel gegen die Iserlohn Roosters durchgesetzt.

Überragender Spieler bei Ingolstadt war Louis-Marc Aubry mit drei Toren und einem Assist. "Mental war das riesig wichtig, aber es ist noch nicht vorbei", sagte Aubry. Nach dem Treffer zum 2:4-Rückstand durch den Ex-Eisbären rannte Berlin wütend an, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Leonhard Pföderl.