Ein prominenter Kölner drückt Red Bull München im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Daumen. NHL-Star Leon Draisaitl wünscht seinem besten Kumpel Frederik Tiffels den Titel. "Ich bin mit Freddy fast tagtäglich in Kontakt", berichtete der Stürmer der Edmonton Oilers am Sonntag in einer digitalen Medienrunde, "ich würde mich enorm freuen, wenn er endlich seine Meisterschaft bekommt."

Die beiden gebürtigen Kölner sind auf dem Eis und außerhalb gemeinsam aufgewachsen, lernten bei den Haien und verließen dann ihre Heimat. Draisaitl führte der Weg über Mannheim und Kanadas Juniorenliga in die NHL, Tiffels landete nach Mannheim und seiner Junioren- und Collegezeit in den USA wieder in Köln, ehe er nach München wechselte.

Spiel drei am Dienstag in München

Mit dem Hauptrundensieger und Topfavoriten führt der Nationalspieler in der Finalserie gegen den ERC Ingolstadt mit 2:0. Am Sonntag gelang nach dem 2:1 zum Auftakt in eigener Halle ein überzeugender 7:1-Auswärtssieg. Am Dienstag (19.30 Uhr) steht Spiel drei in München an, vier Siege sind zum Titelgewinn notwendig.