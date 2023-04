Red Bull München hat seine Führung im Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Der Hauptrundenbeste gewann am Sonntag beim Herausforderer ERC Ingolstadt trotz eines frühen Rückstands mit 7:1 (4:1, 2:0, 1:0) und stellte in der innerbayerischen Best-of-seven-Serie auf 2:0. Am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) treffen beide Mannschaften für Spiel drei in München erneut aufeinander.

Konrad Abeltshauser (1., 10.), Filip Varejcka (2.) und Maximilian Kastner (3.) wendeten das Blatt nach dem frühen Rückstand durch Maurice Edwards (1.) noch im ersten Drittel zugunsten der Münchner, die im ersten Duell der beiden Vorrundenbesten am Freitag dank eines 2:1 in Führung gegangen waren. Austin Ortega (29.), Yasin Ehliz (37.) und Justin Schütz (53.) ließen weitere Treffer folgen.