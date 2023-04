Red Bull München fehlt nur noch ein Sieg zum vierten Meistertitel. Im vierten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzte sich der Hauptrundensieger beim bayerischen Rivalen ERC Ingolstadt mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung. Am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) in eigener Halle hat das Team von Rekordtrainer Don Jackson den ersten von drei Matchbällen.

Für die Gäste, die von 2016 bis 2018 dreimal in Serie den Silberpokal gewonnen hatten, erzielte Ben Smith (48.) vor 4815 Zuschauern das Führungstor. Ryan McKiernan und Maximilian Kastner machten in der Schlussminute bei leerem Tor der Gastgeber alles klar.

Die Ingolstädter, die sich 2014 sensationell als Hauptrundenneunter den Titel geholt hatten, scheiterten immer wieder an Nationaltorwart Mathias Niederberger. München hatte die ersten beiden Spiele mit 2:1 und 7:1 für sich entschieden, am Dienstag antwortet Ingolstadt mit einem 4:3.