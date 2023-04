Wolfsburg (SID) - Hauptrundengewinner Red Bull München hat in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg den 1:1-Ausgleich kassiert. In Spiel zwei unterlag der Topfavorit bei den Niedersachsen 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Den Auftakt hatten die Münchner am Freitag souverän mit 5:2 für sich entschieden, die dritte Begegnung der Best-of-Seven-Serie findet am Dienstag in eigener Halle statt (19.30 Uhr/MagentaSport).

Vor 4255 Zuschauern in der Eisarena Wolfsburg sorgten Tyler Morley und Darren Archibald in der 16. Spielminute mit einem Doppelschlag binnen 19 Sekunden für die 2:0-Führung der Grizzlys. Filip Varejcka (28.) verkürzte für die Gäste. Im Anschluss drängte München weiter auf den Ausgleich, doch der Wolfsburger Spencer Machacek (48.) sorgte für das 3:1. Der erneute Anschlusstreffer für die Bayern durch Patrick Hager (54.) war zu wenig.

Im zweiten Halbfinale stehen sich die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt (16.30 Uhr/MagentaSport) gegenüber. Die Adler führen in der Serie mit 1:0.