Köln (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den lettischen Nationalspieler Arturs Kulda verpflichtet. Der 32 Jahre alte Verteidiger war in der vergangenen Saison in der Kontinentalen Hockey Liga (KHL) aktiv und soll bei den Franken die Lücke schließen, die durch den Abgang von Chris Summers entstanden war. Kulda, der in seiner Karriere auch 15 NHL-Spiele bestritt, erhält bei den Ice Tigers einen Einjahresvertrag.