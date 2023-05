Vizemeister ERC Ingolstadt hat sich für die kommenden beiden Spielzeiten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Torjäger Travis St. Denis verstärkt. Der 30-jährige Kanadier kommt von den Straubing Tigers.

St. Denis war in der abgelaufenen DEL-Saison mit 26 Treffern bester Torschütze am Pulverturm. Hinzu kamen 28 Vorlagen. "Travis ist in allen Spielsituationen eine Bank. Er ist stark im Powerplay sowie bei Fünf-gegen-Fünf. Über die vergangenen beiden Spielzeiten hinweg war er einer der konstantesten Torjäger der Liga", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan.