Köln (SID) - Der ERC Ingolstadt hat kurz vor dem Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Vertrag mit Kapitän Fabio Wagner "langfristig" verlängert. Das teilte der Klub am Donnerstag mit, machte aber keine Angaben zur genauen Vertragslaufzeit. Der 25 Jahre alte Nationalspieler läuft seit 2014 für die Ingolstädter auf und ist damit der dienstälteste Profi im ERC-Kader.

"Fabio identifiziert sich voll und ganz mit dem ERC und Ingolstadt. Dass er längerfristig bei uns bleibt, ist ein wichtiges Zeichen", sagte Sportdirektor Larry Mitchell: "Er ist unter unseren Top-Vier-Verteidigern gesetzt und über die Jahre in seine Rolle als Führungsspieler hineingewachsen."

Ingolstadt startet am Freitag mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Bietigheim Steelers (19.30 Uhr/MagentaSport) in die DEL-Saison. Am Donnerstag eröffnen der deutsche Meister Eisbären Berlin und Red Bull München die Spielzeit (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport).